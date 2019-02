Dublin

Unbekannte haben in einer Kirche im irischen Dublin den Kopf einer 800 Jahre alten Mumie abgetrennt und gestohlen. Der Schädel des sogenannten Kreuzritters sei im Laufe des Wochenendes aus der Krypta der St. Michan's Church gestohlen worden, teilte Erzdiakon David Pierpoint mit. Ein Guide habe das Verbrechen bemerkt, als er das Gotteshaus am Montagnachmittag für Besucher öffnete. Die irische Nationalpolizei bestätigte den Einbruch in der Kirche.

Der Erzbischof von Dublin, Michael Jackson, zeigte sich erschüttert über den Vorfall. „Ich bin schockiert, dass jemand so eine alte Begräbnisstätte ins Visier nimmt und die sterblichen Überreste derjenigen, die dort liegen, schändet.“ Nach Angaben des Erzdiakons wurde die Kirchengruft im Jahr 1996 schon einmal zum Schauplatz von Vandalismus. Man werde die Krypta nun schließen müssen, so dass sie auch nicht länger für Besucher zugänglich sei, sagte er.

Von RND/dpa