Märkisch-Oderland

Eine 85 Jahre alte Geisterfahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 10 ums Leben gekommen. Weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die Frau war am Freitagvormittag aus unbekannter Ursache in der falschen Fahrtrichtung unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Berlin-Hellersdorf stieß sie den Angaben zufolge mit einem Jeep zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Kleintransporter auf der Nebenspur geschleudert. Die Seniorin erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

Die A10 wurde in Richtung Norden gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Am Nachmittag war noch nicht absehbar wie lange die Sperrung andauern würde, sagte der Sprecher. Der Verkehr wurde in Erkner abgeleitet.

Von RND/MAZ