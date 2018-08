Saarbrücken

Ein 91 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken mit einem Auto in einen Supermarkt gefahren und hat sechs Menschen verletzt. Drei seien schwer verletzt worden, drei hätten leichte Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, qualmte der Wagen noch immer.

Der 91-Jährige selbst blieb unverletzt. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Senior die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Die Ursache dafür sei noch unklar.

Der Kassenraum des Netto-Marktes wurde schwer beschädigt Quelle: imago/Becker&Bredel

Fahrprüfung für gefordert Senioren

Seit Jahren gibt es eine Diskussion um eine erneute Fahreignungsprüfung für Senioren. Aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Emnid von 500 Menschen im Auftrag der „Bild am Sonntag“ ging im vergangenen Jahr hervor, dass 70 Prozent der Deutschen verpflichtende, regelmäßige Fahrtüchtigkeits-Test für ältere Autofahrer befürworten.

Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten Quelle: imago/Becker&Bredel

26 Prozent waren gegen derartige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen, vier Prozent waren unschlüssig. Über 11.000 Deutsche über 65 Jahren haben nach Angaben der Zeitung 2015 ihre Fahrerlaubnis freiwillig zurückgegeben.

Von RND/dpa