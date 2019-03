Panorama Tragisches Unglück - 99-jährige Frau verbrennt auf Altenheim-Balkon Sie wollte auf dem Balkon des Altenheims eine Zigarette rauchen, nun ist sie tot: In Erding bei München verbrannte eine 99 Jahre alte Frau in ihrem Rollstuhl bei lebendigem Leib.

An dem Balkon eines Altenheims in Erding sind Rußspuren nach einem Feuer zu sehen. Eine 99 Jahre alte Bewohnerin verbrannte in ihrem Rollstuhl. Quelle: dpa/Sina Schuldt