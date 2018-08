Peine

Bei schweren Unfällen auf der A2 bei Peine sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Autobahn wurde am Montagmorgen in Fahrtrichtung Hannover zwischen Peine-Ost und Hämelerwald gesperrt. Am Stauende sei es bereits zu Folgeunfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine“.

Zur Galerie Bei schweren Unfällen auf der A2 zwischen Peine-Ost und Hämelerwald sind am Montagmorgen drei Personen ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte zuerst ein Lastwagen ein Stauende übersehen, woraufhin ein weiterer Lastwagen und ein Kleintransporter nahezu ungebremst auf ihn aufgefahren waren. In dem Transporter starben beide Insassen. Ein dritter Mensch starb bei einem Folgeunfall am Stauende, in den vier Lastwagen verwickelt waren. Zwei weitere Menschen wurden dabei verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Mehr als zehn Kilometer Stau

Laut Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen hat sich inzwischen ein mehr als zehn Kilometer langer Stau gebildet.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, die empfohlenen Umleitungen sind: U8, U10, U12, U14 und U16.

Von RND/HAZ/ewo