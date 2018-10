Berlin

Vor zehn Jahren kam Ahmed A. mit seiner Frau aus Tschetschenien nach Deutschland – er arbeitet als Geschichtslehrer. Jetzt ist sein Leben zerstört: Sein achtjähriger Sohn ist tot. Erschlagen von einem etwa 30 Zentimeter dicken und 40 bis 50 Zentimeter langen Teil einer zersägten Birke, das aus dem 15-stöckigen Hochhaus im Märkischen Viertel (Reinickendorf) im Berliner Norden fiel.

„Ich kann es nicht glauben, dass mein einziger Sohn nicht mehr lebt“, sagt der Vater gegenüber der Bild. Sein Glück, dass er in Deutschland gefunden hatte, wurde am Sonntag zerstört. Sein Sohn spielte mit einem Freund (10) gemeinsam in der Hochhaussiedlung. Als der Baumstumpf den Achtjährigen traf, fuhren die beiden Freunde gerade gemeinsam auf einem BMX-Rad. Sein Freund hatte Glück, wurde nur leicht verletzt. Er stand auf den an einem BMX-Rad so markanten „Pegs“, die vorne wie hinten an der Radachse angebracht sind.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung. „Von einem Unglück gehen wir nicht aus“, sagt Sprecher Martin Steltner der Bild. Einen zwölfjährigen Hausbewohner hat die Staatsanwaltschaft als Täter ausgeschlossen. Das teilte die Behörde am Dienstag auf Twitter mit. „Er war es nicht“, sagte Sprecher Martin Steltner zu entsprechenden Gerüchten. Nach dem Täter werde weiter gesucht.

Zeugin: „Dieses Geräusch werde ich nie vergessen“

Der Vater des Opfers war auch nach Deutschland gekommen, weil er seinem Sohn eine bessere Zukunft bieten wollte: „Er war etwas ganz Besonderes. In Mathe war Ibrahim Klassenbester. Er hat immer Sonderaufgaben bekommen, damit er sich nicht langweilt.“

Die „Bild“ zitierte eine Frau, die nach eigenen Angaben in der Nähe stand, als das Unglück passierte: „Der Junge trat gerade in die Pedale, da kam dieser riesige Stamm geflogen, traf das Kind am Kopf, dieses Geräusch werde ich nie vergessen. Es war furchtbar.“ In der RBB-„Abendschau“ sagte ein Anwohner, ständig würden in dem Hochhausviertel „irgendwelche Gegenstände aus den Fenstern geworfen“, obwohl viele Kinder direkt vor den Häusern spielen würden.

Die Einsatzkräfte am Tatort versuchten noch, den Achtjährigen wiederzubeleben – aber ohne Erfolg. Die Familie will ihren toten Sohn jetzt in ihrer Heimat – in Tschetschenien – beisetzen lassen.

