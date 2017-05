Stuttgart. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, ein bundesweiter Feiertag. Viele Urlauber machten sich deshalb am Mittwoch schon auf den Weg in den Kurzurlaub. Wegen des sommerlichen Wetters gesellten sich dazu am Wochenende spontane Ausflügler, hieß es. Samstag werde dafür vergleichsweise ruhig.

Die Situation im Norden

Autofahrer im Norden müssen sich am Himmelfahrtstag und am Wochenende danach auf zahlreiche Staus gefasst machen. Neben Ausflüglern seien auch Kurzurlauber unterwegs, da am Freitag in etlichen Bundesländern schulfrei ist, teilte der ADAC mit. Staus drohten auf den Routen zur Küste, den Naherholungsgebieten und dem Süden wegen des hohen Verkehrsaufkommens und wegen zahlreicher Baustellen.

Mit stockendem Verkehr rechnet der ADAC insbesondere auf der A1 von Osnabrück nach Bremen und Hamburg, der A2 zwischen Dortmund, Hannover und Berlin sowie im kompletten Verlauf der A7 vom Norden Richtung Süden. Im vergangenen Jahr war der Sonntag des langen Himmelfahrt-Wochenendes der staureichste Sonntag des Jahres.

Baustellen, an denen es sich in den kommenden Tagen besonders stauen kann, befinden sich auf der A1 Osnabrück-Bremen zwischen Groß Ippener und Bremen-Arsten sowie zwischen Wildeshausen-Nord und Delmenhorst-Ost.

Gleich mit dem Einrichten neuer Baustellen auf der A2 gibt es auch wieder massive Behinderungen im Großraum Hannover. Auch ohne dass es zu Unfällen gekommen war, mussten Autofahrer hier am Dienstag bereits rund 45 Minuten mehr für ihre Fahrt einplanen. Auf der A7 Hannover-Hamburg gibt es Arbeiten zwischen Westenholz und Dorfmark.

Die Situation im Westen

„Am Mittwochnachmittag erreichen wir bestimmt 400 Kilometer Stau in NRW, am Sonntag werden es um die 200 Kilometer sein“, sagte am Dienstag Bernd Löchter, Sprecher von Straßen.NRW.

Wer das lange Wochenende für einen Kurzurlaub nutzen möchte, sollte diese beiden Tage meiden, rät Simone Wans, Sprecherin beim ADAC Nordrhein. An den übrigen Tagen des langen Wochenendes soll es nämlich ruhig bleiben. „Man bricht besser erst nach der großen Welle auf. Also am Mittwoch nach 19 Uhr oder am Donnerstag ganz früh.“ Aber auch dann müssen Autofahrer mit Behinderungen durch Baustellen und Sperrungen rechnen. „Wenn die Reisenden weg sind - also von Mittwochabend bis Sonntagmorgen - ist das für uns eine ideale Zeit zum Bauen“, sagt Löchter.

Unter anderem wird die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Kreuz Ratingen-Ost und dem Kreuz Hilden und zwischen dem Kreuz Langenfeld und dem Kreuz Leverkusen von Mittwoch um 22 Uhr bis Montag um 5 Uhr gesperrt. Baustellen sorgen vor allem auf der A1 zwischen Köln und Dortmund, auf der A3 zwischen Köln und Oberhausen und auf der A40 und A42 rund um Dortmund für Staus. Insgesamt rechnet der ADAC Nordrhein auf 96 Teilstücken auf 23 nordrhein-westfälischen Autobahnen mit Behinderungen wegen Baustellen.

Die Situation im Süden

Auch die Landespolizei Baden-Württemberg erwartet Staus auf allen großen Straßen. Betroffen sind insbesondere die A5 zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden, die A6 zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld und die A7 zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen. Auch auf der A8 zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West und zwischen Aichlberg und Ulm-Ost, auf der A81 zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sowie zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg und im Kreuz Hegau und auf der Bundesstrasse 31 ist viel Verkehr zu erwarten.

Wegen Brückenarbeiten kann die A656 zwischen Mannheim-Seckenheim und dem Kreuz Heidelberg am Wochenende nicht befahren werden. Die Innenstädte von Grafenau-Döffingen, Göppingen und Tannhausen sind am Wochenende zeitweise komplett für den Autoverkehr gesperrt. Mit Behinderungen ist in Nürtingen und Ulm zu rechnen.

