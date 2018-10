Burgsinn

Im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Brigitte Volkert hat die Polizei am Donnerstagmorgen ein Waldgebiet in Unterfranken abgesucht. Die vierfache Mutter ist seit fast 13 Jahren verschwunden. Am Mittwochabend hatte die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ...ungelöst“ den Fall aufgegriffen.

Es seien daraufhin Hinweise eingegangen, berichtete die Polizei. Ob es einen Zusammenhang zu der Suchaktion gibt, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg leitet den Einsatz.

Auch Hinweise im Fall Georgine Krüger aus Berlin

Auch zu dem Fall der verschwundenen 14-jährigen Georgine Krüger aus Berlin sind nach der Ausstrahlung neue Hinweise eingegangen. Zehn verschiedene Anrufe habe es gegeben, wie die Polizei in Berlin am Donnerstagmorgen mitteilte. Den Hinweisen werde jetzt nachgegangen.

Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die aufwendige Suche der Polizei und zahlreiche weitere Fahndungsmaßnahmen blieben bis heute ohne Ergebnis. Mehr als 230 Hinweise gingen bisher ein. Zuletzt suchte die Berliner Polizei nach einem Mann, der am Telefon angebliche Hinweise zu der Jugendlichen gab. Aber trotz des Einsatzes von Spürhunden und einer Drohne wurde nichts gefunden.

Die ZDF-Sendung am Mittwochabend hatte den Titel „Wo ist mein Kind?“. Neben dem Berliner Fall ging es um zwei weitere verschwundene Menschen aus Hamburg und Remscheid (Nordrhein-Westfalen).

Von RND/dpa