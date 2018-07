Stuttgart

Überraschender Gruß aus dem All: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst (42) hat sich live von der Internationalen Raumstation (ISS) zu einem Konzert der Band Kraftwerk hinzugeschaltet und so für Staunen beim Publikum gesorgt. „Die ISS ist eine „Mensch-Maschine“ - die komplexeste und wertvollste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat“, sagte Gerst am Freitagabend den rund 7000 Musikfans auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Er spielte damit auf das Album „Mensch-Maschine“ der legendären deutschen Band an.

Bei seiner kurzen Stippvisite spielte „Astro-Alex“ zudem mit Kraftwerk-Gründungsmitglied Ralf Hütter im Duett den Song „Spacelab“. Dafür hatte Gerst eigens einen speziell programmierten Tablet-PC mit Synthesizern mit ins All genommen. Mit einem lässigen „Good Night Earth“ verabschiedete sich Gerst kurz darauf aus 400 Kilometern Höhe vom Publikum des Jazz-Open-Festivals. Der 42-Jährige soll bis Dezember im All bleiben - im Herbst übernimmt er als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation.

Von RND/dpa