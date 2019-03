Bad Segeberg

Schon vor zwei Jahren war Alexander Klaws Freilichttheater am Kalkberg zu sehen – damals als Titelheld „Old Surehand“. Nun tritt er die Nachfolge von Jan Sosniok an, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Sosniak war im September 2018 aus familiären Gründen seinen Abschied nach sechs Wildwest-Sommern verkündete. Premiere des neuen Abenteuers „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ wird am 29. Juni gefeiert.

Karl-May-Spiele setzen auf Vielseitigkeit des Musicalstars

„Mit Alexander Klaws haben sich die Karl-May-Spiele für einen neuen Hauptdarsteller entschieden, der seit Jahren der größte Star der deutschen Musicalszene ist und bundesweit zu den beliebtesten Gesichtern in der Familienunterhaltung gehört“, teilt Karl-May-Geschäftsführerin Ute Thienel mit. Klaws beweise seine Vielseitigkeit nicht nur in unterschiedlichsten Rollen auf der Musicalbühne, sondern auch in TV-Serien, Shows, auf Konzertbühnen und bei Engagements unter freiem Himmel. So spielte er die Hauptrolle des „Ranger“ im Musical „Der Schuh des Manitu“ auf der Freilichtbühne in Tecklenburg.

50 Schauspieler wurden in Betracht gezogen

„Seit Jan Sosnioks Abschied im September vergangenen Jahres haben wir nach dem neuen Winnetou gesucht“, schildert Ute Thienel. „Es wurden über 50 Schauspieler in Betracht gezogen – sowohl prominente als auch nicht prominente. Doch ein Name fiel dabei immer wieder: Alexander Klaws.“ Der 35-Jährige bringe alles mit, was ein Winnetou braucht. Ute Thienel: „Er ist ein großer Sympathieträger, ein ausgezeichneter Schauspieler, ein hervorragender Reiter und ausgesprochen sportlich.“

Klaws ging in die Garderobe – und Winnetou kam heraus

Klaws besitze zudem eine ganz besondere Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Das alles stimmt die Geschäftsführerin sehr optimistisch, dass sich Klaws schnell in die Herzen der Zuschauer spielen wird.Darüber hinaus besitze er eine ganz besondere Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. „Ein letzter Test mit Kostüm und Maske hat uns die endgültige Gewissheit gebracht“, berichtet Ute Thienel. „ Alexander Klaws ging in die Garderobe – und Winnetou kam wieder heraus.“

Der erste DSDS-Gewinner wurde zu „Tarzan“

Alexander Klaws war 2003 der erste Gewinner von „ Deutschland sucht den Superstar“, hat seither mehrere Nummer-1-Hits gelandet, und gehört seit Jahren zu den Stars der deutschen Musicalszene. Jahrelang verkörperte er den „Tarzan“ in Hamburg und Oberhausen, zuletzt spielte er die Hauptrolle des Sam im Musical „Ghost“ in Berlin. Aktuell probt er für ein neues Circus-Knie-Musical in der Schweiz. Mehrfach wurde Klaws mit Musical-Awards für seine Darstellungen aufgezeichnet.

Larissa Marolt bekommt eine maßgeschneiderte Rolle

Larissa Marolt (26) wird im Sommer die speziell für sie geschriebene Rolle der Schauspielerin „ Tiffany O`Toole“ verkörpern. Auf ihre Reise von der West- zur Ostküste wird sie durch einen Indianerüberfall mitten in den Rocky Mountains „stranden“. Larissa Marolt wurde unter anderem durch Auftritte in der Modebranche und durch „Germany’s Next Top-Model“ bekannt. Inzwischen hat sie sich als Schauspielerin in TV-Serien und -Filmen sowie bei den berühmten „Jedermann“-Inszenierungen in Berlin einen guten Namen gemacht. Am Kalkberg kann sie ihre Reit-, Kampf- und Schießkünste beweisen und auch einen temperamentvollen Tanz zeigen.

Raúl Richter ist „der Sohn des Bärenjägers“

Den Titelhelden Martin Baumann, den „Sohn des Bärenjägers“, spielt Raúl Richter. In 1755 Folgen trat der 32-Jährige in der Kult-Soap „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ als Dominik Gundlach auf, bevor er den selbstgewählten Serientod starb. Er moderierte „ Deutschland sucht den Superstar“, wirkte in einer ganzen Reihe von Filmen und Serien mit und tanzte (wie auch Alexander Klaws und Larissa Marolt) bei „Let`s Dance“ auf RTL. Ute Thienel: „Die Rolle des Martin Baumann mit seinem etwas rauen Charme passt einfach perfekt zu ihm.“

Karl-May-Saison vom 29. Juni bis zum 8. September 2019

Gespielt wird „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ vom 29. Juni bis zum 8. September jeweils donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr, sonntags ab 15 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Die Premiere startet um 20.30 Uhr. Nähere Informationen sind im Internet unter www.karl-may-spiele.de zu finden. In der kommenden Woche stellen die Karl-May-Spiele das prominente Trio im Rahmen einer Pressekonferenz im Kostüm vor.

Von RND/KN