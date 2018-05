Mexiko-Stadt

In Mexiko ist die Kampfkunst der Schlüssel zur Macht – zumindest, wenn man die Shikai Academy besucht. Dort gibt es frei nach dem Star-Wars-Vorbild eine Jedi-Klasse, in der die Schüler lernen, mit dem Lichtschwert zu kämpfen. Der Unterricht ist eine Mischung aus Teakwondo, Capoeira, Kickboxen und Haidong Gumdo. Und das Erscheinen in Jedi-Kleidung ist erwünscht.

Von RND