Den Haag. In traditionellen rumänischen Trachten tanzten die Jungen und Mädchen hinter dem großen Orchester über die Bühne. Breites Grinsen lag auf den Gesichtern der Tänzer. Vor ihnen spielten zwei wahre Größen der europäischen Volksmusikszene: Stargeiger André Rieu und Panflötist Gheorghe Zamfir hatten 2015 zu großen Konzerten geladen. Das Publikum war begeistert. Doch die Auftritte haben die niederländische Justiz auf den Plan gerufen: Sie wirft André Rieu Kinderarbeit vor. Deshalb wurde gegen den Walzerkönig nun in seiner Heimat ein hohes Bußgeld verhängt.

André Rieu ließ im Jahr 2015 bei zahlreichen Auftritten auch den bekannten rumänischen Panflötisten Gheorghe Zamfir samt dessen Orchester und Tanzgruppe auftreten. Mit dabei: jugendliche Flötenspieler und minderjährige Tänzer. Das gefiel dem niederländischen Jugendschutzamt gar nicht. Es verhängte gegen André Rieu und dessen Produktionsgesellschaft ein Bußgeld in Höhe von 3000 Euro – für jeden minderjährigen Jugendlichen, der im Zamfir-Ensemble auftrat, und das je Auftritt. „Insgesamt ist da eine Summe herausgekommen, mit der man sich ein Einfamilienhaus kaufen kann,“ sagt Rieu.

„Die Jugendlichen hatten die Zeit ihres Lebens“

Der Musiker findet den Bußgeldbescheid wegen angeblicher Kinderarbeit „absurd“ und „völlig abwegig“. „Ich habe die Jugendlichen sogar noch in den Efteling-Freizeitpark eingeladen“, erklärt der 67-jährige Zweifachvater. Die Minderjährigen hätten sowohl die Auftritte als auch den Ausflug genossen. „Sie hatten die Zeit ihres Lebens.“

Auch die Vorgehensweise des niederländischen Jugendschutzamtes findet der in Maastricht geborene Rieu bedenklich. „Ein Beamter kam nach dem letzten Konzert der Konzertserie in Maastricht zu mir und übergab mir den Bußgeldbescheid. Sie haben also gewartet, bis alle Konzerte gespielt waren. Sie hätten auch nach dem ersten Konzert schon zu mir kommen können und sagen können: ,Lassen sie bitte während des Konzertes keine Kinder und Jugendlichen auf die Bühne.‘ Das aber taten sie nicht“, beschwert sich der Violinist.

Strenge Reglungen zum Verbot von Kinderarbeit

Die Niederlande haben eine sehr strenge gesetzliche Regelung zum Verbot der Kinderarbeit. Niemand, der jünger ist als 16 Jahre, darf in den Niederlanden arbeiten. Es gibt dafür aber einige wenige Ausnahmen. Bühnenauftritte von Jugendlichen bei einem Konzert fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung.

André Rieu kündigte an, den Bußgeldbescheid wegen angeblicher Kinderarbeit nicht zu akzeptieren. Er will in Berufung gehen.

Von Helmut Hetzel/RND