Angelina Jolie fordert eine Lösung für Syrien

Saatari. US-Filmstar und UN-Sonderbotschafterin Angelina Jolie hat von der Weltgemeinschaft mehr Finanzzusagen für die Unterstützung syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge gefordert. „Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat nicht genügend Mittel, um auch nur die grundlegendsten Überlebensbedürfnisse vieler Familien zu erfüllen“, sagte die Schauspielerin am Sonntag bei einem Besuch im Flüchtlingslager Saatari in Jordanien.

Jolie lobte vor allem die Gastfreundschaft überlasteter Nachbarländer Syriens wie Jordanien „in einer Zeit, in der die Solidarität mit Flüchtlingen knapp ist“. Es war Jolies fünfter Besuch in Jordanien, das mehr als 650.000 registrierte syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Mehr als 78.000 davon sind in dem Zeltlager Saatari untergebracht. Sie appellierte an den UN-Sicherheitsrat und die Mitgliedsländer, eine Lösung für Syrien zu finden. Ein Frieden dürfe allerdings nicht auf einer Straflosigkeit für Angriffe gegen die Zivilbevölkerung aufbauen, warnte sie.

Von RND/dpa