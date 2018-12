Los Angeles

Sie waren das Vorzeige-Paar in Hollywood. Schön, reich, erfolgreich. Mit einer Schar an glücklichen Kindern. Dann der Streit. Und am Ende sah es aus, als würden Angelina Jolie (34) und Brad Pitt (54) es tatsächlich auf einen Sorgerechtsstreit vor Gericht ankommen lassen. Jetzt aber Entwarnung.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, habe sich das berühmte Ex-Paar einigen können. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Branchendinst „TMZ“, die Jolies Anwältin Samantha Bley mit den Worten zitiert: Vor zwei Wochen wurde eine Sorgerechtsvereinbarung getroffen, die von beiden Parteien und dem Richter unterzeichnet wurde.“

Erbitterter Streit um die Kinder

Unklar sind die Details der Vereinbarung. Am 4. Dezember aber wäre der Prozessauftakt um das Sorgerecht für die sechs Kinder gewesen, unter ihnen die leiblichen Kinder Vivienne, Knox und Shiloh.

Seit der Trennung im September 2016 nach zwei Jahren Ehe gab es immer wieder Gerüchte über einen erbitterten Streit der beiden um die Erziehung der Kinder. Jolie soll auf das alleinige Sorgerecht gepocht haben. Brad Pitt aber habe sich damit nicht abfinden wollen.

Jetzt scheint die Akte Jolie und Pitt geschlossen werden zu können. Ende gut, alles gut?

Von RND