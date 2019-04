London

Der Fall Maddie ist bis heute ungelöst. 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus der Ferienwohnung ihrer Eltern in Portugal. Sofort startete eine Suche nach dem Mädchen, die bis heute kein Ergebnis brachte. Man weiß nicht, ob Maddie noch lebt oder tot ist. Ein amerikanischer DNA-Experte glaubt, so berichtet die „Bunte“ unter Verweis auf die britische Tageszeitung „ Sun“, den Fall aufklären zu können.

US-Forscher: Britische Testmethoden sind veraltet

12 Millionen Pfund (fast 14 Millionen Euro) sollen bislang in die Ermittlungen geflossen sein. Die Spendengelder, mit denen die Ermittlungsarbeiten finanziert wurden, gehen angeblich zu Ende. Der US-Spezialist behauptet, die DNA -Proben, die die portugiesischen Ermittler nicht zuordnen konnten. entschlüsseln zu können. Der Forscher, der namentlich nicht genannt werden will, verweist auf angeblich veraltete Testmethoden der britischen Ermittler. Scotland Yard, so zitiert die „Bunte“ die Website „express.de“, wolle die Untersuchungen fortsetzen.

Auch medial ist der Fall der Madeleine McCann wieder in aller Munde. Der Streamingdienst Netflix zeigt seit 15. März die Doku „The Disappearence of Madeleine (Das Verschwinden von Madeleine)“. Darin werden unterschiedliche Thesen behandelt, die von Menschenhandel bis Mord reichen.

Von RND/big