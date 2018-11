Washington

Die Wohltätigkeitsorganisation des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg spendet 50 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Opioid-Krise in den USA. Bloomberg Philanthropies teilte am Freitag mit, mit dem Geld sollten in den kommenden drei Jahren bis zu zehn US-Staaten bei Präventions- und Behandlungsprogrammen unterstützt werden.

An der Initiative sind mehrere Partner beteiligt: die Gesundheitsbehörde CDC, die Pew Charitable Trusts, die Johns-Hopkins-Universität und die Organisation Vital Strategies. Bloomberg erwägt derzeit eine Bewerbung um das Präsidentenamt. Eine Sprecherin erklärte, es gebe keinen Zusammenhang zwischen seinen politischen Ambitionen und der Spende.

Bloomberg Philanthropies erklärte, nach Daten der CDC seien im vergangenen 70.000 Menschen in den USA an einer Überdosis Drogen gestorben. Darunter seien 47.000 Opfer von Opioiden.

Von RND/dpa