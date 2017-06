London. Auf der Video-Plattform YouTube sorgte die Sängerin dafür, dass Menschen weltweit das berührende Konzert verfolgen können. Mit dabei waren am Sonntagabend internationale Musikgrößen wie Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That, Imogen Heap, Robbie Williams, Marcus Mumford, Niall Horan und Little Mix. Liam Gallagher, einst Mitglied von Oasis, kam als Überraschungsgast zurück in seine Heimatstadt. 50.000 Menschen kamen zu der Show, die weltweit übertragen wurde. Hier können Sie sich das dreistündige Konzert noch einmal in voller Länge anschauen.

Mit dem Konzert auf dem Cricket-Spielfeld im Stadtteil Old Trafford sollte Geld für die Opfer des Anschlags vom 22. Mai gesammelt werden. Die Erlöse gehen an eine Notfallstiftung, die von der Stadt Manchester und dem britischen Roten Kreuz ins Leben gerufen wurde. Dieses teilte mit, mehr als zehn Millionen Pfund (11,39 Millionen Euro) gesammelt zu haben.

Unter Tränen bedankte sich die Sängerin bei ihren Fans, dass sie „für den Frieden“ zusammenstehen. Der britische Sänger Robbie Williams gab sich bei seinem Auftritt völlig seinen Emotionen hin. Nur wenige Takte seines Hits „Angels“ brachte der Musiker ohne Tränen zu Ende – doch das Publikum sprang dem Briten zur Seite und übernahm den Gesang.

„Die Liebe besiegt die Angst“

US-Sängerin Katy Perry sei gekommen, um Frieden und Liebe zu verbreiten, sagte sie. „Die Liebe besiegt die Angst“, sagte die 32-Jährige vor ihrem Auftritt in Manchester. Sie rief die Zehntausenden Besucher auf, sich für die Liebe zu entscheiden.

Trotz der Ereignisse von London fand das Benefizkonzert der US-Sängerin Ariana Grande für die Terroropfer von Manchester am Sonntagabend statt. Das gab die Polizei der nordenglischen Stadt über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt.

Angreifer haben mit einem Fahrzeug und Messern mindestens sieben Menschen in London getötet, ehe die Polizei sie erschoss. Die Bilder aus der Nacht. Zur Bildergalerie

Auch Ariana Grandes Manager Scooter Braun bekräftigte laut BBC, das Konzert werde stattfinden. Alle beteiligten Künstler seien standhaft in ihrer Unterstützung. „Heute stehen wir zusammen“, so Braun in einem Tweet. Die Sängerin hatte nach dem Terroranschlag in der britischen Hauptstadt in der Nacht getwittert, sie bete für London.

Kurz nach dem Ende eines Ariana-Grande-Konzertes vor knapp zwei Wochen in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Teenager. Die 23-Jährige selbst blieb unverletzt. Neben Grande sollen bei „One Love Manchester“ unter anderem auch Katy Perry und Coldplay auftreten.

Bei einer Explosion am Rande eines Popkonzerts in Manchester hat es mindestens 22 Tote gegeben. In der für Zehntausende ausgelegten Halle war die US-Sängerin Ariana Grande aufgetreten. Zur Bildergalerie

Von RND/are/dpa