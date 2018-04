Arnold Schwarzenegger: „Ich bin zurück“

Los Angeles. Kaliforniens Ex-Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger hat sich nach einer überstandenen Herz-Operation zu Wort gemeldet. „Es ist wahr: Ich bin zurück“, verkündete der 70-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter. „Ich bin aufgewacht, und das ist ein Grund, dankbar zu sein.“

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.