AskACurator-Tag Fragen Sie doch mal einen Kuratoren

Berlin. Einzige Voraussetzung, um an dem Tag teilnehmen zu können, ist ein Twitter-Account und der Hashtag #AskACurator, mit dem man sich dann an ein spezielles Museum richtet.

Laut „Mardixon.com“ haben in Deutschland 69 Museen einen Account. Insgesamt nehmen an dem Aktionstag, der den Bürgern die Arbeit in den Museen transparenter machen soll, rund 1250 Museen aus über 50 Ländern teil.

Während die englischen Museen bereits viele Fragen beantworteten, hält sich das Interesse in Deutschland bisher noch in Grenzen.

Das Bucerius Kunstforum Hamburg wurde gefragt, ob der Kurator jemals seine eigene Ausstellung besucht hat und die Menschen beobachtet hat. Antwort: Wer tut das nicht? Es ist der beste Weg, die Reaktion der Besucher aus erster Hand zu bekommen.

