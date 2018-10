Pittsburgh

Das rechtsgerichtete Portal Gab.com, das unter anderem bei Mitgliedern der rassistischen Alt-Right-Bewegung beliebt ist, muss nach dem Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh mit elf Toten offenbar offline gehen. Auf der Plattform soll der Attentäter aktiv gewesen sein. Die Seite erklärte am Samstag über Twitter, dass ihr Provider die Dienste ab Montag aussetzen werde. Nach Medienberichten soll auch der Online-Bezahldienst Paypal die Seite gesperrt haben.

Die Betreiber der Seite veröffentlichten zudem ein Statement auf Twitter, wonach sie Hinweise auf einen Account bekommen hatten, welcher dem Attentäter zugeordnet werden könnte. Man habe diesen Account gesperrt und die Behörden kontaktiert.

Der Attentäter soll auf der Plattform, die von US-Medien auch als „Twitter für Rassisten“ bezeichnet wird, eine Reihe antisemitischer Botschaften abgesetzt haben, auch soll er nur wenige Stunden vor der Tat dort einen Post abgesetzt haben, die auf das bevorstehende Attentat hindeutet.

Der Attentäter hatte in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen erschossen. Er verwundete am Samstag weitere sechs Personen, bevor Polizisten ihn verletzt festnahmen. Er habe offenbar alleine gehandelt, hieß es von Behörden. Die Gläubigen seien von einem Bewaffneten nur wegen ihres Glaubens brutal ermordet worden, sagte Bob Jones von der Bundespolizei FBI. Das Motiv des Täters sei aber noch nicht vollständig bekannt.

Gegen Bowers wurde in 29 Punkten Anklage erhoben. Es war nicht klar, ob er durch einen Anwalt vertreten wurde.

