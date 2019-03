Hannover

Nach einem ewigen Kampf um Gleichberechtigung gelang der deutschen Frauenbewegung 1919 der Durchbruch: Erstmals durften Frauen in der Weimarer Republik wählen. Aber auch heute, 100 Jahre später, ist die Debatte um die Gleichberechtigung der Frau noch nicht vom Tisch: Am 8. März ist wieder Weltfrauentag und damit wird die fortwährende Diskussion um den Fortschritt der Emanzipation erneut in den Fokus gerückt.

Hier lesen:

100 Jahre Frauenwahlrecht: In diesen Ländern durften Frauen zuerst wählen

Auch der Vorstand des Immobilienmaklers Engel & Völkers meldet sich anlässlich des Weltfrauentages zu Wort und spricht über weibliche Vorbilder. Daran stört sich allerdings einige – so auch Politikberater und Blogger Martin Fuchs, der via Twitter auf den ungewollten Humor der durchweg männlichen Vorstandsmitglieder verweist: „Ich wusste bisher nicht, wieviel Humor der Vorstand von „Engel & Völkers“ hat. # Weltfrauentag“

Die Ironie hinter der Aktion laut Fuchs: Der Vorstand besteht einzig aus Männern, so ernst scheine das Immobilienunternehmen die Gleichstellung der Frau also nicht zu nehmen. Auch eine weitere Twitter-Userin findet: „Eindeutig: Dachschaden“. Eine weitere Nutzerin kommentiert: „Kannste dir nicht ausdenken so was.....“

Auch unter dem Original-Tweet von Engel & Völkers sind einige Kommentare voller Empörung zu lesen. So etwa: „Ist das Satire oder kann das weg?“ Ein anderer Nutzer schreibt ironisch: „Der # Weltfrauentag ist zu wichtig, als dass Mann ihn den Frauen überlassen könnte!“

Aktuell (Stand Dienstagvormittag) hat der Tweet des Immobilienunternehmens fast 400 Kommentare. Damit hat Engel & Völkers bisher einen kleinen Shitstorm ausgelöst, den auch schon ein Twitter-User prophezeite: „Shitstorm following in 3...2...1... GO“.

Von RND/aw