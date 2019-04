Berlin

Auf der Suche nach einem Berliner Straftäter, der vor mehr als zwei Wochen aus dem Maßregelvollzug geflüchtet ist, gehen weiter neue Hinweise bei der Polizei ein. Die Anzahl habe sich mittlerweile auf 92 erhöht, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.

Am 14. März hatte der Gesuchte bei einem begleiteten Ausgang die Flucht ergriffen. Der 34-Jährige war seit 2007 wegen Totschlags in einem Krankenhaus für Straftäter etwa mit psychischen Erkrankungen untergebracht. Laut Polizei benötigt er regelmäßig Medikamente. Am vergangenen Freitag gab die Polizei eine öffentliche Fahndung mit Fotos von dem Mann heraus.

Von RND/dpa