Aus der Mitte entspringt ein Plus

Berlin. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Ein bleigrauer Himmel hängt über den akkuraten Villenvorgärten im Berliner Stadtteil Zehlendorf. Es nieselt, es ist kalt. Bei so viel Trostlosigkeit strahlen die unzähligen Teelichter in dem Gründerzeitbau Martin-Buber-Straße 23 umso heller, wirkt das Lächeln der jungen Frauen am Empfang umso warmherziger.

Vor mehr als hundert Jahren war hier das Kaiserliche Postamt Zehlendorf untergebracht. Heute herrscht hier wieder – Sendungsbewusstsein. Patricia Thielemann will mit “Spirit Yoga“ Menschen dazu bringen, “aufrecht, stark und klar“ durchs Leben zu gehen. Aufrecht, stark und klar: Thielemanns Philosophie, titelgebend für ein Yoga-Buch, spricht offenbar viele an. Sie zählt zu den gefragtesten Yoga-Lehrenden der Republik. Doch die Konkurrenz wächst.

Rund drei Millionen Menschen in Deutschland praktizieren Yoga. Es sind überwiegend Frauen. Doch die Männer sind auf dem Vormarsch. Denn fernöstliche Entspannungstechniken erleben einen Imagewandel von der esoterischen Sinnsuche hin zum Erfolgsschlüssel in Topmanagement oder Profisport. Kurse werden zudem von den gesetzlichen Krankenkassen zum Teil als alternative Heilmethode bei Burn-out, Rückenproblemen oder ergänzend zu Psychotherapien bezuschusst.

Die Welle kam aus den USA

Der große Boom setzte zur Jahrtausendwende ein. Die Welle schwappte nicht etwa aus dem Ursprungsland Indien herüber, sondern kam aus den USA; immer mehr Stars und Sternchen verbreiteten im Netz Fotos, auf denen sie in Yoga-Haltungen posierten. Hollywood und Yoga, das schien wie Yin und Yang. Wer im Rampenlicht stehen wollte, versprach sich von der Suche nach innerer Einkehr besonders viel Erfolg. Bis heute gilt Kalifornien als westliches Mekka des Yoga.

Auch Patricia Thielemann verschlug es dorthin. Mitte der Neunzigerjahre absolvierte die heute 50-Jährige eine Schauspielausbildung in New York. Dann ging sie nach Los Angeles. Bereits als Teenager hatte sie erste Erfahrungen mit Yoga gemacht. Im unsteten Alltag zwischen Castings und kleineren Kameraauftritten fand Thielemann schließlich nicht nur Entspannung im Yoga-Studio, sondern auch ihre eigentliche Berufung: Sie gab die Schauspielerei auf und wurde selbst Yoga-Lehrerin.

2004 kehrte die gebürtige Hamburgerin zurück nach Deutschland und eröffnete in Berlin-Mitte ihr erstes eigenes Studio. Dort bildet sie mittlerweile auch Yoga-Lehrer aus. Wie fast alle größeren Schulen. Denn Schüler zu sein, reicht vielen Fans der uralten indischen Lehre offenbar nicht mehr. Sie wollen selber Meister sein.

In den Meisterklassen von Patricia Thielemann (rechts) geht es nicht um Sport. Es geht um eine Rundumausbildung in Sachen Bewegung, Atmen, Philosophie, Anatomie – und Harmonie. Quelle: Jacqueline Schulz

Yoga-Lehrer ist keine geschützte Berufsbezeichnung und auch die Qualifikationsanforderungen sind nicht einheitlich geregelt. Offizielle Zahlen darüber, wie viele Ausbilder in Deutschland tätig sind, gibt es nicht. Der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland (BDY) vertritt rund 4000 Lehrer. Überraschend wenig, wenn man bedenkt, dass es rund 6000 Yoga-Studios und -Schulen in Deutschland gibt, von denen ein Großteil jedes Jahr Ausbildungskurse anbietet.

Die Mitgliedschaft im BDY ist allerdings auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So müssen Lehrer eine zweijährige Ausbildung mit mindestens 500 Unterrichtseinheiten vorweisen, die eine bestimmte Anzahl an Übungsstunden in Hatha-Yoga (einem der populärsten Stile), Meditation, Pädagogik, Medizin, Psychologie und Philosophie beinhalten.

Das ist jedoch längst nicht überall Standard. “Es gibt eine Vielzahl von Zertifikaten auf der Ebene von einzelnen Verbänden, Bildungsanbietern und privaten Yoga-Studios. Die Qualifikations- und Kompetenzanforderungen für Dozenten unterscheiden sich erheblich voneinander“, sagt BDY-Sprecherin Jessica Fink.

Yoga-Lehrer finden überall Beschäftigung

Einen entscheidenden Grund für die steigende Nachfrage sieht sie nicht zuletzt in den Chancen auf dem Arbeitsmarkt: In Betrieben mit Gesundheitsprogrammen, in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten, Yoga-Lehrer finden überall Beschäftigung. “Inzwischen können immer mehr Dozenten allein vom Yoga-Unterricht leben“, sagt Fink. Allein in den USA, prophezeien Wirtschaftsexperten, werde Yoga im Jahr 2020 inklusive der Produktverkäufe eine Zehn-Milliarden-Dollar-Industrie sein. Das Geschäft mit den Grundidealen Bescheidenheit, Schlichtheit und Zufriedenheit boomt.

Doch nicht jeder Absolvent eines Ausbildungskurses ist auf Geldverdienen aus. Roger etwa, der einzige Mann im jüngsten Ausbilderkursus bei “Spirit Yoga“, wollte “einfach mehr über die Technik und die Philosophie, die dahinter steckt, erfahren“. Deshalb hat er sich für einen achtmonatigen Lehrgang entschieden.

Viel Zeit und Geld hat der 41-jährige Unternehmer investiert. Die Unterrichtszeiten sind für Berufstätige ausgelegt, doch Roger lebt mit Frau und Kindern in Belgien. Seit Februar hat er viele Wochenenden in Berlin zugebracht, um es zum Meister auf der Matte zu bringen. Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat der Yoga Alliance, einer internationalen Organisation zur Standardisierung von Qualitätsanforderungen an Yoga-Lehrer. 4500 Euro hat Roger für die Ausbildung gezahlt. Nicht gerade wenig für einen, der Yoga vor wenigen Jahren noch als “so ein Frauending“ belächelt hat, für einen leidenschaftlichen Jogger, dem schleierhaft war, wie man im Lotussitz oder beim Sonnengruß körperlich auf seine Kosten kommen sollte.

Yogakurse sind – bis auf wenige Ausnahmen, wie den Unternehmer Roger bei Patricia Thielemann – noch immer fest in Frauenhänden. Quelle: Jacqueline Schulz

Dann kam der Bruch. Buchstäblich. Nach einem schweren Arbeitsunfall vor drei Jahren drohte dem Familienvater der Verlust eines Beines. Die Ärzte konnten es dann doch retten. Aber bis dahin durchlebte Roger eine schmerzhafte und von Ängsten getrübte Zeit. Und mit der Erleichterung stellten sich weder die körperliche Beweglichkeit noch die Lebensfreude automatisch wieder ein. Seine Frau lockte ihn zum Yoga – und Roger war sofort begeistert.

Mit Patricia Thielemann kam er über deren Aachener Studio in Kontakt. Nach zwei Jahren schon entschloss sich Roger für die Ausbildung zum Yoga-Lehrer. “Irgendwann später“ will er vielleicht auch selbst unterrichten, “um etwas von dieser positiven Kraft, die mir geholfen hat, wieder nach vorn zu blicken, weiterzugeben“.

Es ist bezeichnend für Yoga in der westlichen Welt, dass vor allem Menschen mit biografischen Einschnitten in der Mitte ihres Lebens nach einer neuen Mitte streben, nach Ausgeglichenheit und innerer Stabilität. So erging es Roger, so erging es auch Patricia Thielemann selbst; sie ist überzeugt davon, dass Yoga ihr zu einer “(seelen)starken Grundhaltung“ verholfen hat.

“Die Herausforderungen des Lebens beherzter anzupacken“

Die ehemalige Schauspielerin zählt zu den Frauen, die dem Fernsehregisseur Dieter Wedel jüngst sexuelle Belästigung vorgeworfen haben. Die Ereignisse, die sie beschreibt, liegen lange zurück und sind ihrem eigenen Bekunden nach “längst verarbeitet“. Warum dann darüber sprechen? Jetzt? “Mit meinem Bekenntnis wollte ich den Frauen, denen zum Teil viel Schlimmeres passiert ist, Rückendeckung geben. Vor 25 Jahren hätte ich mich nicht getraut.“ Heute hält sie es aus, die Öffentlichkeit und dass viele Menschen, vor allem auch andere Frauen, sie für ihre Beschuldigung Wedels kritisieren. “Yoga“, sagt sie, “kann einem dabei helfen, die Herausforderungen des Lebens beherzter anzupacken.“

In der Mitte des Lebens neue Stärke finden, das gilt auch für Gaël, 40. Die gebürtige Französin ist Mutter von fünf Kindern zwischen drei und 13 Jahren. Nach der Geburt ihres Zweitjüngsten kam sie nervlich und körperlich an ihre Grenzen. Das Schlimmste: der Schlafmangel. Nachts schrie immer einer, und auch tagsüber kam die zierliche Frau kaum noch zur Ruhe. Schließlich belegte sie einen Abendkurs im Yoga, weil ihr jemand erzählt hatte, dass das entspanne.

Das Gegenteil geschah: Das betont Leise und Langsame, das sanfte Lächeln der Lehrerin hat sie am Anfang eher gereizt als beruhigt. Zu aufgesetzt, zu dogmatisch erschien Gaël die Aufforderung, runterzukommen, den Alltag draußen zu lassen. Fünf Kinder, Haushalt und die Doktorarbeit, die zu Ende gebracht werden musste – der Alltag kostete Kraft, ihn vollkommen auszublenden noch mehr. Dennoch, sagt Gaël, habe Yoga etwas in ihr angestoßen. Sie wollte unbedingt weitermachen und entschied sich, es zu Hause mit Online-Kursen zu versuchen.

Online-Yoga boomt

Wer nach Online-Yoga-Studios googelt, kommt auf über elf Millionen Treffer. Auf diesem unübersichtlichen Markt für sich den richtigen Lehrer, den passenden Stil, das individuelle Level zu finden, ist schon eine Herausforderung. Andererseits eröffnet das in der Regel auf kostenpflichtigen Abonnements beruhende Angebot unzählige Möglichkeiten, sein individuelles Trainingsprogramm zusammenzustellen.

Dass ausgerechnet die digitale Welt ein Mega-Tor zur Harmonisierung von Körper, Geist und Seele, zu Einfachheit, Ruhe und Stille öffnet, scheint paradox. Aber Gaël vertraut seit nunmehr sieben Jahren auf Online-Yoga. Jeden Tag gönnt sie sich mehrere kurze Einheiten auf ihrer Matte im Esszimmer der Altbauwohnung. Dabei schließt sie nicht die Tür, ist stets ansprechbar für ihre Kinder.

“Yoga in all seinen Facetten ist Teil meines Alltags“, sagt sie. In ihrem Job als Wissenschaftlerin beschäftigt sie sich viel mit Zahlen und Logik. Sie ist eher der rationale Typ. In ihre Yoga-Begeisterung mischt sich daher auch immer ein wenig Verwunderung darüber, was allein schon tiefes Durchatmen oder das Ausbreiten der Arme bei ihr bewirkt: “Da wird Energie frei. Öffnet sich dein Brustkorb, öffnet sich dein Herz. Das verändert gleich deine Stimmung. Du bist positiver, gelassener, geduldiger.“

Positiver, gelassener, geduldiger werden? Es ist zumindest eins der großen Ziele für die meisten Yoga-Schülerinnen. Quelle: Jacqueline Schulz

Yoga als Balsam für die Seele – das klingt so schön einfach, weckt jedoch auch oft falsche Hoffnungen. Patricia Thielemann ist im Laufe ihrer langjährigen Praxis vielen begegnet, die hofften, in der Weisheits- und Lebenslehre Yoga die Lösung gravierender psychischer Probleme zu finden. “Yoga sollte nicht als Ersatz für eine Psychotherapie dienen“, betont sie. Wer bei ihr Lebenshilfe suche, sei an der falschen Adresse.

Yoga könne helfen, mit Belastungen besser umzugehen, aber für tief greifende Probleme sei es kein Allheilmittel. Psychologen des Universitätsklinikums und der Friedrich-Schiller-Universität in Jena haben in einer Studie bestätigt, dass Yoga zwar Symptome psychischer Störungen reduzieren kann, dass die besten Ergebnisse jedoch nur zu erzielen waren, wenn es zusätzlich zu einer psychotherapeutischen Behandlung eingesetzt wurde.

In der westlichen Welt hat sich unter den rund 130 anerkannten Yoga-Stilen vor allem das körperbetonte Hatha-Yoga etabliert. Asanas, Atemübungen und Mediation sollen zum Gleichgewicht von Körper und Geist beitragen. Patricia Thielemann hat daraus ihr individuelles “Spirit Yoga“ entwickelt. “Undogmatisch, ausbalanciert und zeitgemäß – ohne Neo-Hippie-Kult oder indischen Überbau“, beschreibt sie diesen Stil.

Ganz ohne indische Tradition geht es nicht

Ganz ohne indische Tradition kommt jedoch auch die bodenständige Hanseatin mit der wasserstoffblonden Kurzhaarfrisur und der freundlichen, aber kühlen Stimme nicht aus. Zu Beginn jeder Stunde steht das kollektive “OM“. Das dreimal gesummte Mantra entstammt dem Sanskrit, der Sprache der Veden aus dem alten Indien. Es soll den Körper zum Vibrieren bringen und den Geist beruhigen. Das Sanskrit-Alphabet beginnt mit O und endet mit M. Mit “OM“ dürfte daher alles gesagt sein, könnte man meinen.

Doch Thielemanns Unterricht ist alles andere als wortkarg. Sie sagt nicht nur die Übungen an und erklärt, wie sie ausgeführt werden sollen, sondern gibt auch Ratschläge mit auf den Weg und setzt philosophische Fußnoten. Sie ermahnt etwa ihre Schüler, ihr Körpergefühl nicht abhandenkommen zu lassen und sich “regelmäßig physisch zu spüren“. Zum Beispiel, wenn sie ihre Matte zusammenrollen, zwischen die Schenkel klemmen, die Knie zusammendrücken und dabei Kopf und Schultergürtel anheben, als “Metapher für persönliches Durchhaltevermögen“.

„Yoga kann helfen, die Herausforderungen des Lebens beherzter anzupacken“, ist Patricia Thielemann überzeugt – und ihre Schüler sehen das ganz ähnlich. Quelle: Jacqueline Schulz

Nur auf Entspannung zu setzen bringe nichts für die Herausforderungen des Alltags, doziert Thielemann: “Alles, was wir auf der Matte tun, ist der Mikrokosmos des wahren Lebens. Yoga soll keine Flucht, sondern alltagstauglich sein.“ Nach fast jeder Übung fordert sie ihre Schüler auf: “Spürt, was es macht.“

Und? Was macht es? Andrea, 38, Kripobeamtin im Bereich Rotlicht-Kriminalität, rollt nach zwei Stunden Training bei Thielemann ihre Matte zusammen und antwortet spontan: “Meine Rückenschmerzen sind besser.“ Aber es gibt noch einen Effekt: “In meiner Behörde fehlt es an Zugewandtheit und Wertschätzung für den Einzelnen. Yoga hat mir geholfen, damit besser umzugehen und selbst achtsamer mit mir, aber auch anderen gegenüber zu sein.“ Andrea möchte ihre Kollegen demnächst unterrichten. Kostenlos. “Um ein Stück positive Energie weiterzugeben“, sagt sie.

“Yoga heilt keine Krankheiten“: Interview mit Professor Herbert Löllgen

Professor Herbert Löllgen aus Remscheid ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin. Als Kardiologe berät und betreut er außerdem die Astronauten der Esa. Quelle: DGSP

Professor Löllgen, Yoga ist mittlerweile Volkssport in Deutschland. Wie erklären Sie sich diesen Hype?

Immer mehr Menschen fühlen sich vor allem im Beruf häufig unter Druck gesetzt. Arbeitsabläufe, aber auch der Alltag sind im digitalen Zeitalter zunehmend komplexer geworden. Yoga ist ein schonendes Mittel zur Stressreduktion, das gleichzeitig auch die Beweglichkeit verbessert. Muskulatur und Sehnen werden gekräftigt, auch das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Hinzu kommen die meditativen Elemente, durch die der Puls gesenkt wird.

Ist der Trend aus sportmedizinischer Sicht zu begrüßen?

Auf jeden Fall. Im Zusammenhang mit Herzkrankheiten etwa gibt es viele positive Erfahrungen mit Yoga. Dabei spielt vor allem die Atemtechnik eine große Rolle. Sie verbessert die Herzfrequenzstabilität und trägt entscheidend zur körperlichen, aber auch geistigen Entspannung bei. Aus diesem Grund hilft Yoga auch bei Spannungskopfschmerz, Schlafstörungen, depressiven Verstimmungen oder Angstzuständen. Der Spruch, nach einem Schreck erst mal tief durchzuatmen, kommt nicht von irgendwoher. Richtige Atmung hilft tatsächlich dabei, zu entkrampfen und die Dinge klarer zu sehen.

Das klingt, als ob viele Menschen grundsätzlich falsch atmen.

Das ist auch so. Stellen Sie sich vor, Sie wollten kegeln. Die meisten Menschen nehmen die Kugel und halten dabei die Luft an. Das lässt erst mal den Blutdruck steigen. In der Anstrengung sollte man ausatmen. Dadurch werden Blutdruck und Adrenalinausstoß gesenkt. Was die Atemtechnik beim Yoga auch vermittelt, ist das langsame Ein- und Ausatmen. Zu schnelles und flaches Atmen kann zu Hyperventilation mit möglichem Schwindel führen.

Ziel beim Yoga ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und so zu mehr innerer Gelassenheit zu gelangen. Führt allein Training zum Erfolg oder braucht es auch eine gehörige Portion Selbstsuggestion?

Nein, mit Selbstsuggestion hat das weniger zu tun, denn tatsächlich gibt es eine physische Wirkkraft: Vor allem durch die bewusste Atmung wird die Steuerungsfunktion des sogenannten Parasympathikus, also des Ruhenervs im vegetativen Nervensystem, verbessert. Er dient dem Stoffwechsel, dem Aufbau körpereigener Reserven und beeinflusst die inneren Organe und damit letztlich unser Wohlbefinden.

Muss man gelenkig sein, um Yoga zu praktizieren?

Es ist manchmal vielleicht sogar besser, es nicht zu sein. Menschen, die sehr biegsam sind, neigen eher zu Zerrungen oder Bänderrissen.

Wann ist Yoga ungesund?

Wenn man bei den Übungen nicht auf individuelle Beschwerden oder Einschränkungen wie Bluthochdruck oder Bandscheibenvorfälle Rücksicht nimmt. Da braucht es auch Lehrer, die in Anatomie und Physiologie geschult sind und Grenzen aufzeigen. Auch von eher halsbrecherischen Stilen wie schwerelosem Yoga sollte besser Abstand genommen werden. Da hat es schon viele schmerzhafte Zwischenfälle gegeben.

Yoga wird gern als Allheilmittel gegen viele Beschwerden körperlicher und seelischer Art gepriesen. Wie heilsam ist Yoga tatsächlich?

Yoga heilt keine Krankheiten. Aber es kann helfen, Begleiterscheinungen in den Griff zu bekommen und auf diese Weise zur Linderung beizutragen. Wer leidet, ist in der Regel ängstlich, verkrampft, verzagt. Yoga entspannt den Körper und damit auch die Psyche ein Stück weit. Wer die Techniken beherrscht, schafft es auch, persönliche Probleme besser zu meistern.

Sie beraten als Kardiologe auch Astronauten. Wäre Yoga auch ein guter Sport für den Aufenthalt im All?

Eher nicht. Ein halbes Jahr in schwerelosem Zustand ist für den Körper wie ein halbes Jahr Bettlägerigkeit: Bis zu 35 Prozent Muskelkraft werden abgebaut. Dem lässt sich nur mit Ausdauer- und Krafttraining entgegenwirken, und das drei bis vier Stunden täglich auf dem Laufband. In mentaler Hinsicht, und das haben bisher alle Astronauten übereinstimmend berichtet, ist die Zeit im All geprägt von einem emotionalen Hoch, sodass die Arbeit dort auch nicht als stressig wahrgenommen wird.

Interview von Kerstin Hergt

Welcher Yoga-Stil passt zu mir?

Von schweißtreibend bis betont meditativ: Yoga gibt es in vielen Ausprägungen. Quelle: Jacqueline Schulz

Hatha

... ist für Yoga-Anfänger geeignet. Die Körperübungen, für die man nicht besonders gelenkig sein muss, bestehen vor allem aus ruhenden Positionen, die vergleichsweise lange gehalten werden. Hinzu kommen Meditation und Atemübungen.

Ashtanga

... dürfte vor allem sportliche Menschen ansprechen, die gern schweißtreibende Bewegungen mögen. Der Schwerpunkt liegt auf Kondition und Atemtechnik. Für die stark körperorientierten Übungen braucht es Kraft und Ausdauer.

Jivamukti

... ist auch eine Form von Power Yoga und dem Ashtanga-Stil ähnlich. Dynamische, körperbetonte und fließende Übungsfolgen zu temporeicher Hintergrundmusik sind das zentrale Element.

Bikram

... oder auch Hot Yoga ist am wenigsten spirituell und zielt auf die Entgiftung des Körpers durch Schwitzen ab. Bei Raumtemperaturen bis zu 40 Grad sollen außerdem Muskeln und Sehnen bei den mehr als 20 Hatha-Yoga-Übungen besonders geschont werden.

Iygenar

... ermöglicht es, mithilfe von Klötzen oder Gurten Fehlhaltungen abzutrainieren, um vor allem Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich zu lindern. Die Übungen gelten als anspruchsvoll, weil es auf präzise Körperhaltung ankommt.

Anusara

... gilt als ideal für Menschen mit Bewegungsmangel, die außerdem viel am Schreibtisch sitzen. Es bezieht Biomechanik und -energetik ein, um den Körper individuell auszurichten und auf diese Weise Fehlhaltungen entgegenzuwirken.

Intuitives Yoga

... setzt auf Tiefenentspannung und schult die individuelle Körperwahrnehmung. Es folgt keiner Methode oder festen Abläufen. Vielmehr sollen die Asanas nicht als ideale Pose, sondern so ausgeführt werden, wie es für den eigenen Körper am besten ist.

Kundalini

... basiert auf einer alten spirituellen indischen Praxis und verbindet Konzentration, Atemtechnik und Körperhaltung. Neben den Körperübungen werden immer wieder Mantras gesprochen, und die Meditation ist wesentlicher Bestandteil.

Von Kerstin Hergt