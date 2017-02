Ausverkauf durch Billigkette „Ivanka Trump“ gibt’s jetzt auf dem Grabbeltisch

Hannover. Der Zorn von US-Präsident Donald Trump über die in seinen Worten ungerechte Behandlung seiner Tochter hat sich noch nicht ganz gelegt, da tauchen bereits die ersten Stücke von Ivanka Trumps Modekollektion auf den Wühltischen einer bekannten europäischen Off-Price-Kette auf. Mit bis zu 60 Prozent Preisnachlass wirbt das Unternehmen TK Maxx um Kunden. Im Sortiment derzeit: Mehr und weniger bekannte Designer-Labels, wie nun auch das der US-Präsidententochter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!