Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG) trauern um den Comedian Kazim Akboga, der 2015 mit einem humorvollen Video über Kontrolleure bekannt geworden war. Mit seinem Song „Is mir egal“ gab er dem Beruf im Image-Clip des Unternehmens ein schnoddrig-cooles Image und porträtierte das bunte Berlin während einer U-Bahn-Fahrt.

„Wir haben Kazim als kreativen und humorvollen Menschen kennen und schätzen gelernt. Als einen, der einfach zu uns und unserer Stadt passte“, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta am Dienstag. Nach BVG-Angaben haben bisher mehr als 19 Millionen Menschen das amüsante Video gesehen.

Das Management teilte den Tod des 34-jährigen Sängers und Comedians am selben Tag auf seiner Facebook-Seite mit. „Wir sind sehr traurig, da wir mit ihm einen lieben Mitmenschen und einen begabten, sehr intelligenten und hochsensiblen Künstler verloren haben“, sagte seine Managerin May-Brit Stabel. Der Künstler, so sein Management, habe in jüngerer Vergangenheit psychische Probleme gehabt, derentwegen er in Behandlung gewesen sei. Akboga hat sich offenbar vergangene Woche das Leben genommen.

Wenn Sie oder Angehörige unter Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Sie erreichen die Telefonseelsorge auch unter der kostenlosen Hotline 0800–1110111 oder 0800–1110222

Von RND/dpa