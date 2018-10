Kailua-Kona

Ist der winzig! Gerade mal so groß wie eine Erbse ist dieser kleine Oktopus. Den und einen Artgenossen haben Forscher an einem Korallenriff in der Nähe von Hawaii entdeckt, als sie Plastikmüll aus dem Wasser fischten. Die Wissenschaftler retteten die Oktopus-Babys kurzerhand. Und nach einem Foto-Shooting setzten sie sie an einem sicheren Platz im Korallenriff wieder aus.

Der Nationalpark hatte bereits im August Aufnahmen der Tiere verbreitet. Nun teilte das US-Innenministerium die Fotos erneut in verschiedenen sozialen Netzwerken. Mit ein paar weiteren Infos: Demnach gibt es auf Hawaii zwei Oktopus-Arten, die nur die Größe von Golfbällen erreichen, während die häufigste Art ungefähr 60 Zentimeter groß wird. Um welche Art es sich bei dem Mini-Exemplar handelt, ist unklar.

Von RND/dpa