Hannover

Sucht er gar nicht die große Liebe, sondern nutzt seine Teilnahme beim Bachelor, um sein Unternehmen voran zu bringen? Schon vor dem Start der Sendung erwähnte der neue RTL-Bachelor Andrej Mangold (31) aus Hannover immer wieder seine Firma „Das Kaugummi“ – und startet auch so in der Auftaktfolge.

Er beschreibt sich als mental tough, aber auch als jemand der langfristig denkt. Deshalb hat er neben seinem Beruf als Basketballer eine Kaugummi-Firma gegründet. Und erwähnt natürlich nur ganz nebenbei, dass seine Firma „Das Kaugummi“ heißt. Mit dem Projekt war er im Jahr 2016 bei „Höhle der Löwen“, der Deal platzte danach aber.

Twitter amüsiert sich über Kaugummi

Nun also Werbung via Bachelor? Auf jeden Fall war die Website des Unternehmens kurzfristig nicht erreichbar. Offenbar geht seine Strategie also auf.

Im Netz allerdings sind die Zuschauer schon gehässig. „Noch keine fünf Minuten und man weiß schon wieder, dass es nicht um die Liebe geht, sondern das Kaugummi“, schreibt eine Userin auf Twitter. Eine andere: „Er hat Das Kaugummi erfunden. Aber nicht die Grammatik.“

Von RND/msk