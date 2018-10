Bad Oldesloe

Nach dem Tod eines 21-jährigen Obdachlosen durch Polizeikugeln in Bad Oldesloe geht die Diskussion über den Einsatz der Beamten weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen jetzt von einem Angriff des jungen Mannes auf die Beamten. In der Stadt fragen sich viele Menschen, ob die Polizisten ihn nicht anders hätten stoppen können, ohne ihn zu töten.

Er hieß Robin. Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr tauchte er mit einem Messer vor der Schwimmhalle in Oldesloe auf. Zeugen riefen die Polizei, die erste Beamtin und der erste Beamte entdeckten ihn 100 Meter entfernt in der Schützenstraße. Ein Warnschuss. Doch Robin rannte weg. Ein zweiter Streifenwagen kam dazu. Plötzlich zwei weitere Schüsse, so berichteten es Zeugen den LN. Dann lag der 21-Jährige sterbend auf dem Fußweg.

Die zwei Schüsse aus dem Lauf der Waffe eines 32-jährigen Obermeisters der Wache Bad Oldesloe hätten den Obdachlosen „von vorne in die Brust“ getroffen, erklärte am Montag Staatsanwalt Christian Braunwarth, Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft Lübeck. Mehrfach hätten die Beamten den 21-Jährigen zuvor lautstark aufgefordert, das Messer wegzulegen. Sie hätten sogar Pfefferspray eingesetzt.

Oldesloer fragen: Hätte man Robin nicht anders stoppen können?

War dieses Spray wirkungslos? Jedenfalls habe sich der 21-Jährige schließlich „bedrohlich und mit gegen den Oberkörper gerichteten Stichbewegungen“ auf die Beamten zubewegt, so schildern es der Staatsanwalt und die Polizei in ihrer Erklärung. Nach Paragraf 258 des Landesverwaltungsgesetzes ist der Gebrauch von Schusswaffen zulässig, „um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren“ – allerdings nur, um Personen „angriffs- oder fluchtunfähig zu machen“.

Die Oldesloerin Hanna Möller beurteilt den Vorfall denn auch ganz anders. „Es waren doch mehrere Beamte vor Ort. Da muss es doch möglich sein, den Mann mit Pfefferspray oder mit dem Schlagstock außer Gefecht zu setzen“, sagt die Hebamme aus dem Oldesloer Geburtshaus. Dann legt sie Blumen vor dem Haus in der Schützenstraße ab, vor dem Robin starb. Zahlreiche weitere Oldesloer taten es ihr gleich. Robin sei nie aggressiv gewesen, erzählen andere Passanten. Und man habe doch gewusst, dass er nicht gesund gewesen sei.

21-Jähriger war nur noch wenige Meter von den Beamten entfernt

Dass der 21-Jährige psychisch krank war, sei tatsächlich auch den Beamten bekannt gewesen, als sie zum Einsatzort kamen, bestätigen Polizei und Staatsanwaltschaft. Allerdings betont Braunwarth, dass die Schüsse gefallen seien, „als der Mann nur noch wenige Meter von den Beamten entfernt war“. Tatsächlich wurden die Patronenhülsen nach den beiden letzten Schüssen in einer Entfernung von etwa vier Metern zum Leichnam gefunden. Robin L. sei zudem polizeibekannt gewesen. Es solle etwa bereits einen Vorfall mit einer Gaspistole gegeben haben, außerdem einen Autoaufbruch, einen Diebstahl.

Notwehr also? Die Frage, warum der Beamte dem jungen Mann aus dieser relativ kurzen Entfernung nicht in die Beine schoss, sondern in den Oberkörper, blieb allerdings auch am Montag unbeantwortet. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es gestern nur. Der Leichnam des 21-Jährigen wurde in die Lübecker Rechtsmedizin gebracht und soll obduziert werden. Der 32-jährige Polizeibeamte wird psychologisch betreut. Er stand nach dem Vorfall am Sonntag sofort unter Schock und ist derzeit nicht dienstfähig.

Von Wolfram Hammer und Jens Burmester/RND