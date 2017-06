Colorado Springs. Ein querender Bär hat Teilnehmer eines Zehn-Meilen-Laufs im amerikanischen Colorado für kurze Zeit in Angst und Schrecken versetzt.

Einer der Teilnehmer hielt das Geschehen am Sonntag mit seiner Kamera fest. Lokalen Medien zufolge sagte er, es habe fast so ausgesehen, als habe der Bär auf eine ausreichend große Lücke gewartet, um über die baumbestandene Straße zu laufen. Elche, Truthähne und Luchse seien ihm beim Training schon untergekommen. Doch so etwas noch nie, sagte der Läufer gegenüber „The Gazette“. Seine Mitstreiter waren nicht weniger erstaunt über die Begegnung.

Der Zwischenfall trug sich etwa bei Meile fünf des „Garden of the Gods“-Rennens zu, einem Lauf durch einen Landschaftspark. Braunbären sind im Bundesstaat Colorado weit verbreitet.

Von RND/dpa