Köln

Tausende Paare haben ihre Liebe mit einem Schloss auf der Kölner Hohenzollernbrücke besiegelt. Doch was für die Ewigkeit gedacht war, soll bald weichen: Wie die „Kölnische Rundschau“ berichtet, wird die Deutsche Bahn die Liebesschlösser von der Brücke verbannen.

Anders als etwa bei der Pont des Arts-Brücke in Paris, von der im Jahr 2014 Teile des Brückengeländers in die Tiefe stürzten, ist in Köln nicht etwa das Gewicht das Problem. Allerdings müsse der Korrosionsschutz des Zauns erneuert werden, sagte ein Sprecher der Bahn der Zeitung.

Durch die ständige Vibration der vorbeifahrenden Züge geraten die Schlösser in Bewegung und würden so Schäden in der Beschichtung des Zaunes verursachen. So beginnt das Geländer zu rosten.

Dass die Schlösser verschwinden, sei bereits beschlossen. Wann die Arbeiten beginnen und was mit den Andenken passiert, ist allerdings noch nicht geklärt. Die Bahn will gemeinsam mit der Stadt eine Lösung finden.

Von RND/mkr