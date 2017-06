Hannover. Boris Becker (49), deutsche Tennislegende mit Wohnsitz in London, ist von einem englischen Gericht offenbar für zahlungsunfähig erklärt worden. Bei der Verhandlung soll es darum gegangen sein, dass Becker Schulden nicht gezahlt hatte. Seine Anwälte hatten um „eine letzte Chance“ und einen Aufschub von 28 Tagen gebeten. Zeit, in der Becker eine Hypothek von sechs Millionen Euro auf eine Immobile auf Mallorca hätte aufnehmen können. Das Gericht aber soll hart gebleiben sein, wie englische Medien berichten. In nur 30 Minuten sprach es den sechsmaligen Grand-Slam-Sieger für bankrott.

Becker hatte zuletzt als Trainer von Novak Djokovic für Schlagzeilen gesorgt. Mittlerweile arbeitet er als Tennis-Experte für den TV-Sender Eurosport.

Von dpa/RND