Berlin

Die Moderatorin Barbara Schöneberger schätzt die Berliner Vielfalt. „Du kannst in Berlin so leben, wie du willst“, sagte Schöneberger. Die Menschen seien weniger homogen als in Hamburg oder München. In Berlin könne man tausend Leben leben. Das mache sich auch im kulturellen Angebot bemerkbar: „Wenn du in einer anderen Stadt bist, merkst du erstmal, wie viel in Berlin geht.“

Doch gleichzeitig findet die 44-Jährige kritische Worte. So sei Berlin auch deshalb anders, weil die Stadt nie „richtig gut in irgendwas“ sei. Hier vermutet die gebürtige Münchnerin, dass der Druck fehle. „Alle studieren im 100. Semester, gucken sich um und sehen dann nur die Leute, die auch im 100. Semester studieren.“

Schöneberger wohnt seit 2001 in der Hauptstadt.

