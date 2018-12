Louisville

Familie, Freunde, frittiertes Hähnchen: Das sind nach Angaben der amerikanischen Fast-Food-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) offenbar die besten Zutaten, um den kalten Winter zu überstehen. Und dieser lässt sich bekanntermaßen an einem romantisch wohlig-knisternden Kamin verbringen.

Warum also nicht beides kombinieren, dachte sich da wohl KFC: Am Donnerstag schaltete das Unternehmen dann die Webseite kfcfirelogs.com frei. Zum Preis von 18,99 US-Dollar, umgerechnet rund 17 Euro, ließen sich ausschließlich online Holzscheite mit dem Duft von frittierten Hähnchen kaufen.

Bizarre Werbeideen bei KFC

Zweieinhalb Stunden Broiler-Aroma für die heimische Stube: „Bei KFC sind wir schon immer stolz darauf, Menschen am Esstisch um einen Eimer unseres berühmten Brathuhns zusammenzubringen“, schrieb KFC-Marketing-Chefin Andrea Zahumensky in einer Pressemitteilung. Die Fast-Food-Kette KFC ist berühmt-berüchtigt für eher bizarr anmutende Werbeideen. 2016 etwa verschenkte das Unternehmen 3000 Flaschen Sonnenmilch, die nach kross-gebratenem Hühnchenfleisch roch.

Die „ KFC 11 Herbs and Spices“-Holzscheite stellte die Firma Enviro-Log aus recycelbarem Material her. Vorsichtshalber warnte die Fast-Food-Kette jedoch seine Kunden, man solle im Übereifer nicht versuchen, in den Scheit zu beißen oder sein Gesicht zu nah an einen im Kamin brennenden Scheit zu halten. „Außerdem kann es hungrige Bären und Nachbarn anlocken.“ Oder eben selbst Hunger auf frittierte Hähnchen machen.

KFC-Holzscheite innerhalb eines Tages ausverkauft

Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden war der gesamte Scheite-Vorrat ausverkauft. Keine Chance also mehr für kalorienfreien Hühnchenduft. Die Aktion war ohnehin nur auf Kanada und die USA beschränkt.

Von RND/gum