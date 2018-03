Bei „Tiffany“ gibt es jetzt wirklich Frühstück

New York. „Frühstück bei Tiffany“ ist einer der ganz großen Klassiker der Filmgeschichte – aber wirklich frühstücken konnte man in dem edlen Schmuckgeschäft an der New Yorker Fifth Avenue nicht. Bis jetzt: Fast 60 Jahre nach der Premiere des Films mit Audrey Hepburn hat der Laden den Titel nun aber in die Tat umgesetzt.

Die Rolle in „Frühstück bei Tiffany“ machte Schauspielerin Audrey Hepburn zum Weltstar. Quelle: Paramount Pictures

Im „Blue Box Cafe“ im vierten Stock des Geschäfts können Besucher seit Kurzem mit Blick auf den Central Park frühstücken. Mit 29 Dollar (etwa 23 Euro) ist das zum Beispiel aus Kaffee oder Tee, Croissant, Obst und Waffeln bestehende Mahl zwar nicht gerade günstig – aber im Vergleich zum Schmuck drumherum ein absolutes Schnäppchen.

.@Kourtneykardash knows a Tiffany breakfast is the most important meal of the day. pic.twitter.com/Lz17jfrn8V — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) February 4, 2018

Von RND/iro/dpa