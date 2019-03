Glinde

Bei einer Müllsammelaktion an einem Gymnasium in Glinde ( Schleswig-Holstein) haben Schüler am Freitagvormittag in einem angrenzenden Wäldchen einen toten Säugling entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen haben einige Schüler im Wäldchen hinter der Sporthalle Müll aufgesammelt. Dabei fanden die Kinder offenbar ein Handtuch, unter dem der tote Säugling gelegen haben soll.

Mittlerweile sind Spurensicherung und Mordkommission der Polizei auf dem Weg zum Fundort. Mehrere Schüler sollen aufgrund des Schocks kollabiert und vom Rettungsdienst versorgt worden sein.

Von Timo Jann/ LN/RND