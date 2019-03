Los Angeles

US-Schauspielerin und Golden-Globe-Gewinnerin Katherine Helmond ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Samstag zuhause in Los Angeles im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Alzheimererkrankung, teilte ihre Agentur mit. Helmond spielte unter anderem die Figur Mona Robinson in der ABC-Serie „Wer ist hier der Boss?“.

Obwohl Helmond jahrzehntelang schauspielerte, gelang ihr der Durchbruch erst mit beinahe 50 Jahren mit der Sendung „Soap“, einer Parodie auf Seifenopern. Sie war sieben Mal für einen Emmy nominiert. Für ihre Rolle als Jessica Tate in „Soap“ wurde sie 1981 mit einem Golden Globe geehrt. 1989 gewann sie einen weiteren Golden Globe für „Wer ist hier der Boss?“.

Alyssa Milano und Tony Danza nehmen Abschied

„Du warst ein wesentlicher Teil meines Lebens“, schrieb Schauspielerin Alyssa Milano auf Twitter. Die beiden spielten gemeinsam in der Serie „Wer ist hier der Boss?“. „Du hast mir gezeigt, den Kopf oben zu behalten! Du hast mir gezeigt, alles für ein Lachen zu tun! Was für ein Beispiel du warst!“

Auch Tony Danza, der in der Serie Tony Micelli spielte, twitterte: „Keine Worte können meine Liebe beschreiben.“

Helmond hatte keine Geschwister und wurde von ihrer Mutter und ihrer Großmutter aufgezogen. Sie schauspielerte bereits als Mädchen an der katholischen Schule, ihre professionelle Karriere begann am Theater, wohin sie häufig zurückkehrte. 1973 wurde sie für ihre Rolle im Broadwaystück „The Great God Brown“ von Eugene O’Neill für den Tony Award nominiert. Regisseur Terry Gilliam brachte sie in seine Filme „ Brazil“, „Time Bandits“ und „Fear and Loathing in Las Vegas“.

Von pach/AP/RND