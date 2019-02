Berlin

Zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale sind die ersten Stars am roten Teppich angekommen. Am Potsdamer Platz zeigte sich Schauspielerin Veronica Ferres am Donnerstagabend mit Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Der 70-Jährige kam wie gewohnt mit Hut und rotem Schal.

Auch die Schauspielerinnen Iris Berben, Andie MacDowell und Heike Makatsch traten zusammen für die Fotografen. Sibel Kekilli („Gegen die Wand“, „ Game of Thrones“) gab Autogramme. Zu den Gästen gehörten außerdem Sänger Marius Müller-Westernhagen, Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) und Schauspielerin Marie-Luise Marjan, die Mutter Beimer aus der „ Lindenstraße“.

Für Kosslick ist es die letzte Berlinale als Direktor. Kosslick habe es geschafft, die Berlinale „aus dem Tiefschlaf“ zu wecken, sagte Iris Berben am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Er habe auch dem deutschen Film wieder eine Plattform gegeben.

Die 69. Internationalen Filmfestspiele sollten am Abend mit „The Kindness of Strangers“ von der dänischen Regisseurin Lone Scherfig eröffnet werden. Die Berlinale gilt neben Cannes und Venedig als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt.

Von RND/dpa