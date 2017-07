Berlin. Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe muss der Angreifer für zwei Jahre und elf Monate ins Gefängnis. Das Berliner Landgericht sah es in seinem Urteil vom Donnerstag als erwiesen an, dass der 28-Jährige im Oktober 2016 die Studentin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken die Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln heruntergetreten hatte.

Der 28-jährige Angreifer habe sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, hieß es im Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die Studentin erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Die Tat habe das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt, sagte die Staatsanwältin. Sie ging von einer verminderten Schuldfähigkeit des Angeklagten aus.

Zuvor hatte eine Gutachter erklärt, eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit des 28-Jährigen sei nicht auszuschließen. Mehrere Faktoren wie eine bei dem Angeklagten vorliegende hirnorganische Störung nach einem Autounfall vor einigen Jahren sowie ein Missbrauch von Alkohol und Drogen hätten zu der Diagnose geführt.

Von dpa/RND