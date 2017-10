Betrüger tankt für 1600 Euro und fährt davon

Benzindiebstahl in Nettetal

Eigentlich sah der Ford „ganz normal“ aus, schreibt die Polizei Viersen. Doch das Auto hatte einen Extratank an Bord. Und den tankte der Fahrer in Nettetal in Nordrhein Westfalen auch voll. Bezahlen wollte er die 1000 Liter Benzin aber nicht.