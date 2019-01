Hamm

Eine 15-Jährige soll in Hamm in Nordrhein-Westfalen eine Wohnungseinrichtung zerstört und später Polizisten, Rettungskräfte und Klinikpersonal angegriffen haben. Die alkoholisierte Jugendliche habe sich beim Randalieren verletzt und anschließend mit Tritten, Schlägen, Kratzen und Spucken gegen die Behandlung ihrer Wunden gewehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einem Beamten habe sie bei dem Vorfall am frühen Neujahrsmorgen in die Hand gebissen, auch einen Arzt verletzte sie demnach. Die 15-Jährige wurde gefesselt und fixiert.

Nach Rücksprache mit der Mutter habe die Jugendliche die restliche Nacht in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie verbringen müssen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von RND/dpa