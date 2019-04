Ludwigshafen

Betrunkene Verwandte sind einer Patientin am Montagmorgen in Ludwigshafen in einem Rettungswagen gefolgt. Die Besatzung beobachtete auf dem Weg zwischen Einsatzort und Klinik, dass Angehörige dem Wagen mit einem Fahrzeug folgten. Nicht verwunderlich eigentlich - nur erinnerten sich die Rettungskräfte gut, dass vor Ort alle Angehörigen „augenscheinlich deutlich alkoholisiert waren“ - und riefen die Polizei, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte.

Noch bevor die Fahrzeuge die Klinik erreichten, fing eine Streife das Auto ab und stellte fest, dass beide Insassen tatsächlich deutlich alkoholisiert waren: Der 29 Jahre alte Fahrer hatte 1,19 Promille Atemalkohol. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo eine Anzeige aufgenommen wurde.

Von RND/dpa