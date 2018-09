Hannover

Großer Ärger für die ehemalige First Lady: Bettina Wulff (44) muss sich wegen Trunkenheit am Steuer verantworten, berichtet die „Neue Presse“ aus Hannover. Das habe Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der Zeitung am Freitagmittag bestätigt. Zu weiteren Details äußerte sich der Beamte demnach nicht.

Die Frau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff (59) soll laut „Neue Presse“ an diesem Montag mit ihrem Auto an einer Landstraße bei Burgwedel einen Baum geschrammt haben. Bei der Unfallaufnahme habe die Polizei bei Wulff einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt, berichtet die „Neue Presse“ weiter. Die zweifache Mutter soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein.

Von RND