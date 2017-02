New York. Babyglück bei Superstar Beyoncé (35) und ihrem Ehemann Jay-Z (47). Wie die beiden am Mittwoch über Instagram verkündeten, bekommt das Paar gleich Zwillinge und ihre Tochter Blue Ivy, die im Januar 2012 geboren wurde, gleich zwei kleine Geschwister. „Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei wachsen wird“, hieß es in einer Erklärung, die mit „The Carters“ signiert war.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Trennungsgerüchte um das Super-Paar aufgekommen. Es wurde spekuliert, dass Jay-Z seine Ehefrau betrogen hätte. Bestätigt wurden diese Gerüchte allerdings nie.

Von RND/dpa