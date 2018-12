Neu Delhi

Superstar Beyoncé hat die Tochter eines indischen Milliardärs auf deren Hochzeitsfeier eingestimmt. Die Sängerin trat am Sonntag in Udaipur auf und präsentierte einige ihrer Hits, wie „Crazy in Love“ und „Perfect“. Unter den Gästen waren die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton und zahlreiche Bollywood-Stars.

Beyoncé postete bei Instagram ein Foto ihres Outfits und ein kurzes Video ihres Auftritts. Die Braut ist die Tochter von Mukesh Ambani und heißt Isha. Sie heiratet am Mittwoch Anand Piramal. Ambani ist laut „Forbes“ einer der reichsten Menschen der Welt.

Von RND/dpa