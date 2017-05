Berlin. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung hatte das Youtube-Video zu Bibis ersten Song „How it is ( wap bap ... )“ mehr als eine Million Aufrufe – einige Twitter-Nutzer sprechen allerdings von über zwei Millionen Klicks, denn der Klickzähler ist offenbar durch den Ansturm eingefroren. Das ist auch für den Youtubestar mit 4,5 Millionen Followern eine Sensation. Bibis Video brach aber auch einen anderen Rekord: es hat bereits mehr als eine halbe Million “Daumen runter“.

Im Clip entführt die Youtuberin den Zuschauer in eine kitschig bunten Welt. Im Blümchenkleid und Highheels spaziert sie durch eine alte Villa; bunte Luftballons schmücken die Location. Zu Textzeilen wie „I met a guy, he knows my name, he also told me his“, tänzelt sie in einer Art Traumwelt herum.

Wie es sich für jeden potenziellen Ohrwurm gehört, braucht der Song einen stimmigen Refrain – und da lüftet sich auch das Geheimnis des „(wap bap...)“ im Titel: 81 Sekunden vom insgesamt 3:23 minütigen Song bestehen aus „wap bap, da da ri ra ra, wap bap, da da ri ra ra...“

Unter dem Hashtag #bibissong formierte sich auf Twitter prompt eine Gegenbewegung. Die gute Nachricht für Bibi ist: In den iTunes-Charts stieg die Single sofort auf Platz 3.

Von RND/abr