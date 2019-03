Offenbach

Viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis 21 Grad - der Traum geht am Wochenende weiter. Zumindest im Süden könnten diese Höchstwerte am Samstag wieder erreicht werden, sagte Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes am Freitag in Offenbach. Im Norden drücken Wolken die Höchstwerten auf 15 Grad.

„Am Sonntag kommen die Wolken mit etwas Regen dann aber auch im Süden an“, sagte der Meteorologe. Sie erreichen gegen Abend die Alpen, wo es tagsüber trotzdem noch einmal für bis zu 19 Grad reicht. „Im übrigen Land ist das Temperaturniveau dagegen spürbar niedriger“, sagte Reinartz. Dort werden meist nur noch 10 bis 15 Grad erwartet.

Grund ist ein Ausläufer von Tief „Karsten“, das aus Island kommt. Im übrigen Land hält Hoch „Hannelore“ aber weiter das Zepter in der Hand. Zum Wochenstart überquert dann der nächste Tiefausläufer Deutschland. Er bringt einen Schwall Kaltluft und laut DWD „aprilwettrige Verhältnisse“: einen Mix aus Sonnenschein, Schauern und einzelnen Gewittern, zum Teil mit Graupel. Aber keine Bange, das geht vorüber. Tendenziell bleibt es vorerst überwiegend trocken.

Von RND/dpa