Bochum

Ein 17 Monate alter Junge ist in Bochum-Hamme von einem Lieferwagen angefahren worden - und hat den Unfall offenbar mit viel Glück nahezu unverletzt überstanden. Der 60-jährige Fahrer rangierte seinen Kleintransporter am Samstag auf dem Wendeplatz einer Sackgasse und erfasste dabei das Kind, das unter das Fahrzeug geriet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Durch laute Schreie sowie Schläge gegen den Transporter konnte die Mutter den Fahrer zum Anhalten bewegen und Schlimmeres verhindern. Das Kind sei ansprechbar gewesen, der Notarzt habe keine schweren Verletzungen feststellen können. Der Junge sei dann zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von RND/dpa