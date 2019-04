Die beiden deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov haben bei den Weltmeisterschaften in Budapest die zweite Runde im Herren-Einzel erreicht. Europameister Boll gewann am Dienstag sein Auftaktmatch Andrej Gacina in 4:2 Sätzen. Ovtcharov besiegte Michael Tauber aus Israel mit 4:0.