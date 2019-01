Hannover

Das Landgericht in Magdeburg wird nach einer Bombendrohung evakuiert. Die Drohung sei per Mail eingegangen, teilte die Polizei in Magdeburg am Freitagmorgen mit. Wie viele Menschen im Gebäude waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Sobald alle in Sicherheit seien, solle ein Sprengstoffsuchhund nach einer möglichen Bedrohung suchen. Während der Maßnahme ist die Halberstädter Straße im Bereich des Landgerichts gesperrt.

Auch das Landgericht Erfurt hat eine Drohung erhalten und wird evakuiert. Die Drohung sei ebenfalls per Mail eingegangen. Ob es sich um die gleiche Mail handelt, war nach Angaben der Polizei zunächst nicht klar. Sobald alle Menschen evakuiert seien, soll auch dort ein Sprengstoffsuchhund zum Einsatz kommen.

Kiel: Polizei glaubt nicht an Bombenfund

Ebenso war in der Nacht zum Freitag eine Bombendrohung via Mail beim Landgericht in Kiel eingegangen. Beamte seien mit Sprengstoffsuchhunden im Gebäude unterwegs. Die Polizei gehe aber nicht davon aus, dort eine Bombe zu finden. Der Schützenwall war am Morgen zunächst stadteinwärts gesperrt.

In den vergangenen Wochen hatten bereits Bombendrohungen an anderen Landgerichten in Schleswig-Holstein die Einsatzkräfte beschäftigt. Bei keinem der Vorfälle waren verdächtige Gegenstände gefunden worden.

Auch das Justizzentrum in Potsdam musste am Freitagmorgen wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Rund 200 Menschen wurden aus dem Gebäude, in dem sich unter anderem das Landgericht befindet, in Sicherheit gebracht. Nach der Evakuierung suchte die Polizei unter anderem mit einem Sprengstoffspürhund nach einer möglichen Bombe. Der Bereich vor dem Justizgebäude wurde abgesperrt.

