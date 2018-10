Chemnitz

In Chemnitz hat es am Mittwoch eine Bombendrohung gegen ein Amtsgebäude in der Innenstadt gegeben. Laut Mitteldeutschem Rundfunk (MDR) soll es sich um das Jugendamt handeln. Ein Unbekannter habe am Nachmittag im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung ausgesprochen, teilte die Polizei mit. Der Gebäudekomplex im Bereich Moritzhof sei evakuiert und die umliegenden Straßen seien gesperrt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebäude wurde durchsucht. Am späten Nachmittag dauert der Einsatz noch an.

Von dpa/RND